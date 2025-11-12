В Коми определены новые размеры прожиточного минимума на 2026 год
- 17:30 12 ноября
- Инесса Богатая
Соответствующий документ утвержден заместителем председателя правительства региона Ларисой Максимовой. Об этом передает "Комиинформ".
Общий прожиточный минимум в регионе установлен на уровне 21 780 рублей ежемесячно на одного человека. Для трудоспособных граждан эта сумма составляет 23 740 рублей. Для пенсионеров минимум установлен в размере 18 731 рубля, а для детей – 21 127 рублей.
Стоит отметить, что для северных территорий Коми прожиточный минимум заметно превышает аналогичный показатель для южных районов: 25 330 рублей против 20 473 рублей на человека.
