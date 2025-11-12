Жительница юга России обманом получила более 580 тысяч рублей северных пособий в Коми

Инцидент случился в Инте. 43-летняя женщина из южного региона обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает МВД по Коми.

В процессе проведения оперативных мероприятий выяснено, что подозреваемая, фактически не находясь в Инте, в период с октября 2023 по май 2024 года обманным путем передавала в республиканское отделение Социального фонда РФ недостоверную информацию о своем фактическом месте проживания.