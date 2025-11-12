Житель Коми попал под следствие за продажу доступа к банковским картам
- 14:30 12 ноября
- Инесса Богатая
Инцидент произошел в Воркуте. Полиция возбудила уголовное дело.
В результате проведения оперативных мероприятий, сыщики выявили местного жителя, который из-за корыстных побуждений предоставил доступ к своим банковским аккаунтам злоумышленникам.
Этот житель Воркуты, родившийся в 2003 году, сообщил полиции, что через интернет-мессенджер на него вышел старый приятель. Тот предложил ему подработку: оформлять банковские карты и передавать их вместе с данными для доступа к счетам неизвестным лицам.
Подозреваемый оформил на свое имя шесть электронных кошельков. За эту "услугу" он получил денежное вознаграждение суммой в 40 тысяч рублей.
МВД Республики Коми напоминает: продажа или передача банковских карт и паролей для доступа к онлайн-банкингу влечет за собой уголовную ответственность. Уголовная ответственность согласно статье 187 УК РФ наступает с шестнадцатилетнего возраста.
