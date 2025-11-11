В Коми прокуратура встала на защиту трудовых прав подростка

Как сообщает ведомство, проверка выявила факт неофициального трудоустройства подростка в коммерческой организации в качестве разнорабочего летом 2025 года. По окончании работ юноша не получил обещанные 30 тысяч рублей.

Прокуратура города Воркуты предприняла меры для восстановления нарушенных трудовых прав 16-летнего юноши, которому не выплатили заработную плату за летнюю подработку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

С целью защиты интересов несовершеннолетнего, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением. В иске содержится требование об установлении факта существования трудовых отношений между подростком и работодателем, а также о взыскании с организации суммы невыплаченной заработной платы. В настоящее время иск принят к рассмотрению судом. Данный прецедент подчеркивает важность надзора за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних граждан.