В Коми злостный неплательщик алиментов дважды избежал уголовной ответственности

В Коми злостный неплательщик алиментов дважды избежал уголовной ответственности

Житель Выльгорта 1989 года рождения, несмотря на неоднократные предупреждения, систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей дочери на протяжении 12 лет. За это время накопился внушительный объем документации, включая административные протоколы и материалы уголовных дел за неуплату средств на содержание ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Впервые под следствием мужчина оказался осенью 2024 года. Тогда, выплатив дочери более 300 тысяч рублей, он сумел избежать наказания. Мужчина даже устроился на работу, став директором фирмы. Однако из-за отсутствия прибыли, выплаты алиментов прекратились.

Осенью текущего года в отношении должника вновь было возбуждено уголовное дело. Он снова полностью погасил задолженность, пообещав регулярно выплачивать алименты из заработной платы.

В настоящее время четверть официального дохода мужчины составляет всего 800 рублей. Ввиду незначительности выплат, судебный пристав рекомендовал матери девочки-подростка обратиться в суд для установления фиксированной суммы алиментов.

