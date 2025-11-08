Десять миллионов рублей направлено на ремонт участковых пунктов полиции в Коми

Деньги выделен по инициативе Главы республики Ростислава Гольдштейна. Общая сумма поддержки из регионального бюджета составила 10 миллионов рублей. Эти деньги пошли на обновление и ремонт 14 кабинетов участковых в разных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минюста.

На начало ноября 2025 года ремонтные работы были завершены в населенных пунктах Объячево и Спаспоруб (Прилузский район), Трусово (Усть-Цилемский район), а также в поселке Синдор (Княжпогостский округ).