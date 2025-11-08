Десять миллионов рублей направлено на ремонт участковых пунктов полиции в Коми
- 19:15 8 ноября
- Инесса Богатая
Деньги выделен по инициативе Главы республики Ростислава Гольдштейна. Общая сумма поддержки из регионального бюджета составила 10 миллионов рублей. Эти деньги пошли на обновление и ремонт 14 кабинетов участковых в разных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минюста.
На начало ноября 2025 года ремонтные работы были завершены в населенных пунктах Объячево и Спаспоруб (Прилузский район), Трусово (Усть-Цилемский район), а также в поселке Синдор (Княжпогостский округ).
В обновленных помещениях созданы благоприятные условия для продуктивной работы полицейских и удобного приема посетителей. В ходе ремонтных работ произведены следующие улучшения: выравнивание стен, замена напольных покрытий и окон, монтаж декоративных панелей на потолок, а также установка защитных решеток на окна для повышения уровня безопасности.
Улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции помогает укрепить взаимодействие полиции с общественностью, в том числе за счет оперативного приема граждан и доступа к электронным базам данных. Это поспособствует повышению общего уровня безопасности и улучшению комфорта жизни в Республике Коми.
