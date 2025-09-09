Пять человек спасли из горящего здания в Коми

В местечке Лемью произошел инцидент с возгоранием в многоквартирном доме. Прибывшие расчеты оперативно справились с пламенем и помогли людям покинуть опасное помещение.

В понедельник, 8 сентября, в местечке Лемью вспыхнула квартира на втором этаже двухэтажного жилого строения. Огонь охватил 23 квадратных метра. Расчеты МЧС по региону, прибывшие по вызову, немедленно приступили к ликвидации пламени и помощи гражданам. В результате трех жильцов эвакуировали из здания, а еще двоих обнаружили и вынесли специалисты звена газодымозащитной службы. Таким образом, общее число спасенных достигло пяти. Никто из них не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к возникновению огня. Об этом сообщили в региональном МЧС.