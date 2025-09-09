Жителям Коми запретили держать дома диких и опасных животных

Автор: Вячеслав Вольгин

Документ, который включает более 120 видов, вступил в силу с 1 сентября. Ветеринарная служба региона пояснила, что правило направлено на обеспечение безопасности людей и защиту самих питомцев, которым часто не подходят условия городских квартир. Владельцы, которые приобрели таких зверей раньше, могут их сохранить. Действие новых требований на них не распространяется.

В обширный список попали крупные хищники из семейства кошачьих, включая львов, тигров, леопардов и пум. Также запрещено держать дома медведей, волков и лисиц. Под ограничениями оказались и такие экзотические для домашнего содержания виды, как бегемоты и различные приматы: гиббоны, макаки, капуцины и павианы.

Перечень включает множество опасных рептилий, среди которых все виды крокодилов, комодские вараны, а также ядовитые змеи — кобры и мамбы. Любителям членистоногих теперь нельзя будет заводить скорпионов, тарантулов и пауков, включая каракуртов.