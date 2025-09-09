Жителям Коми запретили держать дома диких и опасных животных
- 23:00 9 сентября
- Настя Соловьёва
Документ, который включает более 120 видов, вступил в силу с 1 сентября.
Ветеринарная служба региона пояснила, что правило направлено на обеспечение безопасности людей и защиту самих питомцев, которым часто не подходят условия городских квартир. Владельцы, которые приобрели таких зверей раньше, могут их сохранить. Действие новых требований на них не распространяется.
В обширный список попали крупные хищники из семейства кошачьих, включая львов, тигров, леопардов и пум. Также запрещено держать дома медведей, волков и лисиц. Под ограничениями оказались и такие экзотические для домашнего содержания виды, как бегемоты и различные приматы: гиббоны, макаки, капуцины и павианы.
Перечень включает множество опасных рептилий, среди которых все виды крокодилов, комодские вараны, а также ядовитые змеи — кобры и мамбы. Любителям членистоногих теперь нельзя будет заводить скорпионов, тарантулов и пауков, включая каракуртов.
Запрет коснулся и некоторых обитателей аквариумов. В список внесли электрических скатов, морских дракончиков, мурен и коралловые полипы.
Новые правила будут действовать для всех, кто планирует завести питомца из указанного перечня после 1 сентября. Жителям республики рекомендовали обращать внимание на утвержденный список перед приобретением любого экзотического животного.