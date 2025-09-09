Жители Коми направили более 7 тысяч обращений на первую прямую линию с Ростиславом Гольдштейном
- 21:45 9 сентября
- Настя Соловьёва
За двухчасовой разговор руководитель республики успел ответить на вопросы граждан, журналистов и активистов. Только за время трансляции операторы приняли более 800 телефонных звонков.
Для связи также использовались мессенджеры и соцсети. Почти половина вопросов — 45% — поступила по телефону. Четверть обращений пришла через телеграм-бот, ещё 20% пользователи оставили в комментариях на странице Ростислава Гольдштейна “ВКонтакте”. Оставшиеся 10% прислали через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.
Среди тем лидировали транспорт, социальная поддержка, медицина, ЖКХ, культура, образование и экология. Например, Александр О. из Верхней Максаковки и ещё один житель из Емвы пожаловались на отсутствие современных детских площадок. А в Троицко-Печорске людей беспокоит ситуация с вывозом мусора. Все проблемы уже взяты в проработку профильными специалистами.
В завершение эфира врио главы поблагодарил земляков за активность и заверил, что ни одна проблема не останется без внимания. Он акцентировал важность комплексного развития региона: от реализации крупных проектов и создания новых производств до поддержки арктических территорий, включая Воркуту и Инту, а также Усинск, Ухту и южные районы. Ростислав Гольдштейн уверен, что у республики есть для этого все ресурсы, включая поддержку федерального центра и стойкость северян.
Трансляцию вели телеканалы “Россия 24” (“Коми Гор”) и “Юрган”, радио РОССИИ (“Коми Гор”), а также соцсети главы. На связи также находились члены правительства и руководители муниципалитетов.
Все озвученные вопросы взяты на контроль. Соответствующим ведомствам и местным администрациям поручено оперативно проработать поступившие обращения и найти варианты решений.