Жители Коми направили более 7 тысяч обращений на первую прямую линию с Ростиславом Гольдштейном

Фото: пресс-служба главы Коми

За двухчасовой разговор руководитель республики успел ответить на вопросы граждан, журналистов и активистов. Только за время трансляции операторы приняли более 800 телефонных звонков. Для связи также использовались мессенджеры и соцсети. Почти половина вопросов — 45% — поступила по телефону. Четверть обращений пришла через телеграм-бот, ещё 20% пользователи оставили в комментариях на странице Ростислава Гольдштейна “ВКонтакте”. Оставшиеся 10% прислали через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает пресс-служба Главы Республики Коми.

Среди тем лидировали транспорт, социальная поддержка, медицина, ЖКХ, культура, образование и экология. Например, Александр О. из Верхней Максаковки и ещё один житель из Емвы пожаловались на отсутствие современных детских площадок. А в Троицко-Печорске людей беспокоит ситуация с вывозом мусора. Все проблемы уже взяты в проработку профильными специалистами.

В завершение эфира врио главы поблагодарил земляков за активность и заверил, что ни одна проблема не останется без внимания. Он акцентировал важность комплексного развития региона: от реализации крупных проектов и создания новых производств до поддержки арктических территорий, включая Воркуту и Инту, а также Усинск, Ухту и южные районы. Ростислав Гольдштейн уверен, что у республики есть для этого все ресурсы, включая поддержку федерального центра и стойкость северян.