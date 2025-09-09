В Коми четыре школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ



Решение о временном приостановлении учебного процесса приняли после значительного увеличения числа заразившихся среди детей. Занятия полностью отменены в нескольких образовательных учреждениях Корткеросского, Усть-Цилемского и Усть-Куломского районов.

По данным регионального министерства образования, эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям среди учащихся оказался превышен на прошлой неделе. На данный момент симптомы простуды наблюдаются у более чем 4 тысяч школьников, а также у нескольких десятков преподавателей. В отдельных случаях также введены частичные меры: на карантин закрыт один класс в Усть-Куломском районе и одна группа в дошкольном учреждении.