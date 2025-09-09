Логотип новостного портала Прогород
В Коми волки напали на домашнюю собаку во дворе

Инцидент с дикими животными произошел в селе Визинга. Хищники пробрались на частный двор и атаковали собаку, которую хозяева смогли отстоять.

По информации от местных жителей, нападение случилось на улице Садовой. Волки проникли на территорию домовладения и набросились на привязанного пса. Владельцы животного заметили это и незамедлительно вмешались. Им удалось отогнать хищников подручными средствами, защитив своего питомца. Об этом сообщает “Комиинформ”.

Несмотря на активное обсуждение среди населения, официальные структуры пока не комментируют произошедшее. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заявили, что на данный момент не получали от граждан никаких обращений или запросов по этому поводу.

Ранее стало известно, что в селе Ыб медведь напал на человека. В Минприроды региона прокомментировали ситуацию с хищниками.

