В Коми участились случаи нападения медведей
- 09:55 7 сентября
- Анастасия Амелькина
В Министерстве природы Коми прокомментировали недавний инцидент в Ыбе, где медведь напал на человека. Ведомство сообщило, что обращение от полиции по этому факту поступило, однако оснований для регулирования численности этих зверей на тот момент не было.
В Минприроды напомнили, что обязанность обезвреживать животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья, лежит на полиции. При этом, по информации ведомства, других сообщений о нападениях медведей на людей или домашних питомцев в последнее время не поступало. Тем не менее, Коми республиканское общество охотников и рыболовов предоставило информацию для организации спортивной и любительской охоты на медведей.
За лето 2025 года Минприроды выпустило приказы о регулировании численности этих хищников в нескольких районах, разрешив добычу семи медведей в Троицко-Печорском районе, одного в Печоре и одного в Ижемском районе. В Печоре этот приказ был исполнен.
С начала сентября 2025 года в Коми добыто два медведя: в Печоре и Ижемском районе. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года был добыт только один медведь.
БНК пишет, что, по словам местных жителей, инцидент в Ыбе произошел 24 августа, когда мужчина возвращался с рыбалки и был атакован медведем. Отбиться ему удалось с помощью пугача, которым он выстрелил зверю в ухо. В результате нападения мужчина получил травмы руки и спины.