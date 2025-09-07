В Коми участились случаи нападения медведей

В Министерстве природы Коми прокомментировали недавний инцидент в Ыбе, где медведь напал на человека. Ведомство сообщило, что обращение от полиции по этому факту поступило, однако оснований для регулирования численности этих зверей на тот момент не было.

В Минприроды напомнили, что обязанность обезвреживать животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья, лежит на полиции. При этом, по информации ведомства, других сообщений о нападениях медведей на людей или домашних питомцев в последнее время не поступало. Тем не менее, Коми республиканское общество охотников и рыболовов предоставило информацию для организации спортивной и любительской охоты на медведей.