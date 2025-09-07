В Республике Коми готовятся к модернизации водоочистных сооружений

Администрация Усть-Вымского района сообщила о завершении разработки проектно-сметной документации (ПСД) для обновления водоочистных сооружений в городе Микунь. Информация была предоставлена в ответ на запрос местного жителя.

По данным "БНК", инженерные изыскания, предшествующие проектированию, были выполнены в феврале-марте 2025 года. В администрации уточнили, что после согласования документации определят источники финансирования и сроки реализации всего проекта.