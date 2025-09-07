В Республике Коми готовятся к модернизации водоочистных сооружений
- 23:45 7 сентября
- Егор Никишин
Администрация Усть-Вымского района сообщила о завершении разработки проектно-сметной документации (ПСД) для обновления водоочистных сооружений в городе Микунь. Информация была предоставлена в ответ на запрос местного жителя.
По данным "БНК", инженерные изыскания, предшествующие проектированию, были выполнены в феврале-марте 2025 года. В администрации уточнили, что после согласования документации определят источники финансирования и сроки реализации всего проекта.
Строительство новой системы водоснабжения в Микуни завершилось в 2024 году, однако существующим водоочистным сооружениям требуется модернизация оборудования для эффективной работы. Эти сооружения находятся в собственности тепловой компании, которая ранее разработала инвестиционную программу.
Местные власти надеялись получить проектное решение по перевооружению до конца 2024 года. Процесс выбора подрядчика-проектировщика оказался непростым: конкурсы неоднократно срывались из-за недостаточной привлекательности предложенной стоимости услуг. В результате начальную цену контракта увеличили с 2,5 до 5 миллионов рублей, что должно стимулировать интерес потенциальных исполнителей.