Огнеборцы Коми оперативно ликвидировали пожар

Фото из телеграмм-канала МЧС России по Республике Коми.

В течение последних суток сотрудники МЧС России успешно справились с возгоранием в заброшенном здании в Ухте на улице Печорской. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства по Республике Коми.

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной произошедшего пожара называется неисправность электрооборудования.