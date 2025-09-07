Логотип новостного портала Прогород
Огнеборцы Коми оперативно ликвидировали пожар

В течение последних суток сотрудники МЧС России успешно справились с возгоранием в заброшенном здании в Ухте на улице Печорской. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства по Республике Коми.

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной произошедшего пожара называется неисправность электрооборудования.

Кроме того, ранее мы сообщали о пожаре в дачном доме в деревне Морово Сыктывдинского района, где пламя распространилось на 24,5 квадратных метра. В данном случае, к сожалению, пострадала пожилая женщина 88 лет. Вероятной причиной возникновения огня также назван дефект электропроводки.

Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

•    Следите за исправностью оборудования во время их использования.

•    Покидая жилище, отключайте все электроприборы от сети.

•    Не используйте провода и кабели с поврежденной изоляцией.

•    Установите пожарный извещатель – он своевременно предупредит о возможной опасности.

