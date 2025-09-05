Пожилая женщина пострадала при пожаре в Коми
- 16:30 5 сентября
- Инесса Богатая
За прошедшие сутки подразделения МЧС успешно справились с тремя пожарами, о чем информирует региональное управление ведомства.
В деревне Морово Сыктывдинского района огнеборцы потушили возгорание в дачном доме, охватившее 24, 5 квадратных метра. В ходе инцидента пострадала женщина 88 лет. Предположительная причина возгорания — дефект в электрической проводке.
В селе Выльгорт было ликвидировано пламя, охватившее 6 квадратных метров хозяйственной постройки на улице Советской. Обошлось без жертв. Причины случившегося уточняются.
В поселке Кедровый Шор Печорского района пожарные потушили огонь в частном доме на улице Лесной, который распространился на 50 квадратных метров. Жители не пострадали. Предварительная версия возникновения пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
ГУ МЧС России по Республике Коми призывает граждан:
Не оставляйте работающие печи без внимания. Не допускайте детей следить за печами. Будьте предельно аккуратны с открытым огнем. При использовании электроприборов регулярно проверяйте их исправность. Покидая жилище, отключайте все электроприборы от сети. Установите пожарный извещатель для своевременного оповещения об опасности.