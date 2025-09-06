Сыктывкарская поликлиника усилила диагностику новым маммографом

Фото Сыктывкарской городской поликлиники №3

Современный аппарат экспертного класса повысит точность обследований молочных желез для женщин столицы Коми. В структурном подразделении городской поликлиники №3 на Коммунистической улице начал работу новый цифровой маммограф южнокорейского производства.

Аппарат BRESTIGE (INDIRECT) заменил устаревший, вышедший из строя, и стал вторым экспертного класса в учреждении. Первый аналогичный был установлен в январе текущего года, что значительно расширило диагностические возможности медучреждения.

По информации Сыктывкарской городской поликлиники №3, теперь в медучреждении функционируют четыре маммографических кабинета, расположенных в разных районах города. За первые шесть месяцев 2025 года специалисты уже провели более 15 тысяч исследований. Новое оборудование позволяет выявлять заболевания молочных желез на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность последующего лечения.