В Коми водитель ВАЗа получил тяжелые травмы при обгоне на трассе под Ухтой

Фото Госавтоинспекции по Коми

Опытный автомобилист попал в аварию при выезде на встречную полосу. В Ухтинском районе произошел серьезный инцидент на федеральной трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар.

Водитель ВАЗ-2107 – мужчина 1976 года рождения - при совершении обгона выехал на встречную полосу, а там столкнулся с Kia, который в тот момент выполнял поворот налево. Авария случилась на 267-м километре автодороги в девять часов утра.

Несмотря на использование ремней безопасности и многолетний стаж вождения, мужчина получил серьезные повреждения. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и множественные переломы ребер с правой стороны. Водителя экстренно доставили в больницу для оказания специализированной помощи.