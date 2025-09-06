В Коми водитель ВАЗа получил тяжелые травмы при обгоне на трассе под Ухтой
- 21:45 6 сентября
- Татьяна Павлова
Опытный автомобилист попал в аварию при выезде на встречную полосу.
В Ухтинском районе произошел серьезный инцидент на федеральной трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар.
Водитель ВАЗ-2107 – мужчина 1976 года рождения - при совершении обгона выехал на встречную полосу, а там столкнулся с Kia, который в тот момент выполнял поворот налево. Авария случилась на 267-м километре автодороги в девять часов утра.
Несмотря на использование ремней безопасности и многолетний стаж вождения, мужчина получил серьезные повреждения. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и множественные переломы ребер с правой стороны. Водителя экстренно доставили в больницу для оказания специализированной помощи.
По информации Госавтоинспекции по Коми, водитель Kia не пострадал.
Этот случай актуализирует важность соблюдения скоростного режима и правил выполнения обгонов. Дорожные полицейские напоминают, что выезд на встречку требует особой осторожности и тщательной оценки ситуации.