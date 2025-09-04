Логотип новостного портала Прогород
В Коми водитель большегруза опрокинулся в кювет

Авария случилась в Сосногорске 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В 16:40 водитель 1977 года рождения, находясь за рулем грузовика Volvo Trucks с полуприцепом, потерял контроль над транспортным средством на 42-м километре автодороги Кабанты-Вис-Малая Пера. В результате этого авто оказалось в кювете с правой стороны дороги.

Водитель получил серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану головы и ушиб грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу.

Опыт вождения у водителя составляет с 2009 года.

Госавтоинспекция обращает внимание на важность поддержания транспортных средств в исправном техническом состоянии, что способствует предотвращению дорожных аварий и травм. Также Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные условия и совершать маневры только в том случае, если они абсолютно безопасны для всех участников дорожного движения.

