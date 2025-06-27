Одна из больниц Коми получила новый современный операционный стол

Фото Минздрава Коми

Новый девайс получила Интинская больница. Стол модели Армед ET-I имеет широкое функционирование, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Коми. "Главное его достоинство – независимость от электропитания в процессе работы. Кроме того, у стола расширенный диапазон регулировок секций. Все это значительно повышает комфорт в работе", — отметил хирург Поликлиники №1 Интинской ЦРБ Махамад Мусаев, комментируя новое приобретение.

Врач уже использует новое оборудование в своей практике. Новый хирургический стол позволяет регулировать высоту, наклон в обе стороны, изменять угол наклона, а также настраивать положение съемных опор и секций для головы, спины и ног. Предусмотрена регулировка съемных опор для плеч, туловища, рук и ног, что позволяет зафиксировать пациента в нужном положении. Стол оснащен съемными мягкими антистатическими подушками для каждой области тела и отличается компактными габаритами.

Оборудование поступило в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", предложенного Президентом России Владимиром Путиным.