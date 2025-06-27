Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Одна из больниц Коми получила новый современный операционный стол

Одна из больниц Коми получила новый современный операционный стол Фото Минздрава Коми

Новый девайс получила Интинская больница.

Стол модели Армед ET-I имеет широкое функционирование, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Коми.

"Главное его достоинство – независимость от электропитания в процессе работы. Кроме того, у стола расширенный диапазон регулировок секций. Все это значительно повышает комфорт в работе", — отметил хирург Поликлиники №1 Интинской ЦРБ Махамад Мусаев, комментируя новое приобретение.

Врач уже использует новое оборудование в своей практике. Новый хирургический стол позволяет регулировать высоту, наклон в обе стороны, изменять угол наклона, а также настраивать положение съемных опор и секций для головы, спины и ног. Предусмотрена регулировка съемных опор для плеч, туловища, рук и ног, что позволяет зафиксировать пациента в нужном положении. Стол оснащен съемными мягкими антистатическими подушками для каждой области тела и отличается компактными габаритами.

Оборудование поступило в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", предложенного Президентом России Владимиром Путиным.

Всего в регион в рамках этого нацпроекта было поставлено 16 операционных столов: пять в Печору, шесть – в Усинск, два – в Удорский район и по одному в Сосногорск и Инту.

Министерство здравоохранения продолжает модернизацию оборудования в медицинских учреждениях по распоряжению врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна.

...

  • 0

Популярное

Последние новости