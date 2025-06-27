Одна из больниц Коми получила новый современный операционный стол
- 11:45 27 июня
- Инесса Богатая
Новый девайс получила Интинская больница.
Стол модели Армед ET-I имеет широкое функционирование, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Коми.
"Главное его достоинство – независимость от электропитания в процессе работы. Кроме того, у стола расширенный диапазон регулировок секций. Все это значительно повышает комфорт в работе", — отметил хирург Поликлиники №1 Интинской ЦРБ Махамад Мусаев, комментируя новое приобретение.
Врач уже использует новое оборудование в своей практике. Новый хирургический стол позволяет регулировать высоту, наклон в обе стороны, изменять угол наклона, а также настраивать положение съемных опор и секций для головы, спины и ног. Предусмотрена регулировка съемных опор для плеч, туловища, рук и ног, что позволяет зафиксировать пациента в нужном положении. Стол оснащен съемными мягкими антистатическими подушками для каждой области тела и отличается компактными габаритами.
Оборудование поступило в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", предложенного Президентом России Владимиром Путиным.
Всего в регион в рамках этого нацпроекта было поставлено 16 операционных столов: пять в Печору, шесть – в Усинск, два – в Удорский район и по одному в Сосногорск и Инту.
Министерство здравоохранения продолжает модернизацию оборудования в медицинских учреждениях по распоряжению врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна.