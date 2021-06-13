За день в Коми горело два дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

12 июня в 11:54 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: улица Московская, д. 17. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Звеном газодымозащитников из задымленной квартиры была спасена девочка-подросток 2004 года рождения. В 12:27 возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

В тушении принимали участие 6 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В 20:11 в пожарно-спасательную службу города Усинска поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: улица Пионерская, д. 15. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 42 человека.

Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев распространение пожара не допущено. В 20:50 возгорание было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена мебель на площади 10 квадратных метров.

В тушении принимали участие 6 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.