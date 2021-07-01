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Выяснилось, когда в Сыктывкар привезут новую партию вакцины от COVID-19

Выяснилось, когда в Сыктывкар привезут новую партию вакцины от COVID-19

01 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Выяснилось, когда в Сыктывкар привезут новую партию вакцины от COVID-19
Новые пункты для прививания не откроют

Недавно в Сыктывкаре закончились вакцины от коронавируса. Портал PG11.ru узнал у Минздрава Коми, когда следует ждать новую партию. 

1 июля сыктывкарская поликлиника №3 заявила о приостановке вакцинации от COVID-19 в связи с отсутствием препарата. Граждан, записанных на прививку на 1 июля, при поступлении вакцины пригласят в первую очередь.

В Минздраве сообщили, что следующая партия вакцины прибудет в выходные 3-4 июля. 

Также в Минздраве отметили, что новых мобильных пунктов вакцинации открывать не планируется, так как они справляются со своей работой. 

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