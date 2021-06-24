Выяснилось, из-за чего ночью в Сыктывкаре сработала сирена

В Сыктывкаре ночью сработала сирена, которая напугала местных жителей. В управлении противопожарной службы рассказали порталу PG11.ru, что случилось на самом деле.

Специалисты заявили, что около 01.40 произошел сбой в системе, из-за чего «завыла» сирена. Подрядчик уже начал устранять проблему.

В противопожарной службе рассказали, что выпустят подробный релиз позже в своей группе «ВКонтакте».