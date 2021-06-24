Выяснилось, из-за чего ночью в Сыктывкаре сработала сирена

Подрядчик уже начал устранять проблему
Выяснилось, из-за чего ночью в Сыктывкаре сработала сирена24 июня 2021
Фото: Виктор Конюхов
В Сыктывкаре ночью сработала сирена, которая напугала местных жителей. В управлении противопожарной службы рассказали порталу PG11.ru, что случилось на самом деле.
Специалисты заявили, что около 01.40 произошел сбой в системе, из-за чего «завыла» сирена. Подрядчик уже начал устранять проблему.
В противопожарной службе рассказали, что выпустят подробный релиз позже в своей группе «ВКонтакте».
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24 июня 2021, 10:00
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