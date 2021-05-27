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Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

27 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса kremlin.ru
По его мнению, люди должны сами осознать необходимость

Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в Сочи, высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что звучат разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян.

- Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя, — сказал президент.

Путин отметил, что по мере снятия ограничений и восстановления экономики налаживается работа предприятий, люди больше общаются друг с другом и ходят в общественные места. В этих условиях, учитывая наступление сезона отпусков, необходимо снижать риски распространения инфекции, подчеркнул он.

- Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показывает уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная.

Для этого, по словам главы государства, необходимо сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.

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Коронавирус

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