В Коми определили штрафы для нерадивых собаководов

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В Республике Коми органы местного самоуправления смогут оформлять административные протоколы и высчитывать штрафы для граждан, нарушающих правила выгула своих домашних питомцев. Об этом сообщает "Комиинформ". Этот законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатам Государственного Совета Коми в ходе ближайшей сессии регионального парламента.

По информации издания, в пояснительной записке к республиканскому закону "Об административной ответственности в РК" указано, что в 2023 году в результате государственного контроля над условиями содержания животных Минсельхоз РК изучил 996 жалоб и материалов от муниципалитетов о нарушении законодательства по уходу за питомцами, а на 1 июля 2024 года таких случаев оказалось 582.

Из всех рассмотренных обращений в 91 случае (что составляет 29% от общего числа) были заведены дела по административным правонарушениям, а в 377 инцидентах в возбуждении дел было отказано из-за истечения давности или отсутствия ущерба для жизни и здоровья граждан.

Минсельхоз отмечает, что 70% обращений касаются случаев, когда животные выгуливаются самостоятельно или без поводка и намордника, которые не предусматриваются в существующем Кодексе.

Основной целью законопроекта является предотвращение нарушений в сфере обращения с животными на территории Коми через применение административных мер. Эти меры должны способствовать воспитанию уважения к законодательству и формированию законопослушных граждан.

Отказ от принятия мер в отношении безответственных владельцев животных может усугубить ситуацию и создать социальное напряжение в обществе.

Реализация этих законодательных инициатив позволит более эффективно организовать работу в сфере обращения с животными, включая снижение числа безнадзорных питомцев, повышение ответственности хозяев, а также улучшение уровня моральных и гуманистических норм в социуме.

Несоблюдение правил содержания питомцев, включая их выгул, в Коми, содержание животных в общих частях многоквартирных домов, а также несоблюдение правил содержания собак на территориях разной формы собственности влечет наложение административного штрафа: гражданам — от 2 тыс. до 2, 5 тыс. рублей, должностным лицам — 5-6 тыс. рублей, юридическим — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Неисполнение обязанностей по уборке за питомцами после появления этих продуктов в общественных местах, при выгуле — штраф для граждан от 1 тыс. до 1, 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 6 тыс. рублей.

Несоблюдение правил регистрации собак и смены владельца — штрафы для граждан до 1, 5 тыс. рублей, для должностных — до 5 тыс. рублей, для юридических — до 10 тыс. рублей.

Умышленное натравливание домашних животных на других животных или людей, за исключением случаев самообороны, наказывается штрафом: граждане — до 2, 5 тыс. рублей, должностные лица — до 20 тыс. рублей, юридические лица — до 50 тыс. рублей.

Выгуливание собак без надлежащих средств на территории населенного пункта грозит штрафом для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс. рублей, для юридических — до 10 тыс. рублей.