В Сыктывкаре закрасили граффити коми орнамента, который нарисовал художник из Мурманска

В Сыктывкаре в рамках арт-выставки «этно|эко» художник Мария Неуступова выполнила на одном из зданий на Краснозатонском мосту замечательную работу - рисунок из коми орнамента. На ней были изображены женщины, которые олицетворяют природу республики. Но, к сожалению, эту работу закрасили местные стрит-арт художники.

На новой работе большими буквами написано «Слабо?». В комментариях под записью «Револьт-центра», который негодует из-за случившегося, подсказывают, что эта надпись - название местной стрит-арт команды. Отмечается, что работа выполнена довольно слабо и безвкусно.

Также упоминается, что эту работу выполнил некий «Ксауд». Его назвали «убийцей уличного стрит-арта в Сыктывкаре». Довольно странно, что граффитчик выполнил свою работу поверх творения Марии Неуступовой, а не нашел другое место. Некоторые отмечают, что это знак откровенного неуважения в стрит-арт сообществе.