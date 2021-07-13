В Сыктывкаре закрасили граффити коми орнамента, который нарисовал художник из Мурманска

В Сыктывкаре закрасили граффити коми орнамента, который нарисовал художник из Мурманска13 июля 2021
Фото: «Револьт-центр»
Узнайте, что появилось на месте предыдущей работы
В Сыктывкаре в рамках арт-выставки «этно|эко» художник Мария Неуступова выполнила на одном из зданий на Краснозатонском мосту замечательную работу - рисунок из коми орнамента. На ней были изображены женщины, которые олицетворяют природу республики. Но, к сожалению, эту работу закрасили местные стрит-арт художники.
На новой работе большими буквами написано «Слабо?». В комментариях под записью «Револьт-центра», который негодует из-за случившегося, подсказывают, что эта надпись - название местной стрит-арт команды. Отмечается, что работа выполнена довольно слабо и безвкусно.
Также упоминается, что эту работу выполнил некий «Ксауд». Его назвали «убийцей уличного стрит-арта в Сыктывкаре». Довольно странно, что граффитчик выполнил свою работу поверх творения Марии Неуступовой, а не нашел другое место. Некоторые отмечают, что это знак откровенного неуважения в стрит-арт сообществе.
- Такова жизнь стрит-арта. Орнамент Маши был утрачен, но мы рады, что дали такой толчок. Здорово, что стрит-арт в Сыктывкаре развивается. Надеемся, что в городе и дальше будут появляться новые работы: красивые, крутые, разные, - заключили в «Револьт-центре».
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13 июля 2021, 10:00
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