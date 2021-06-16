В Сыктывкаре за железнодорожным переездом случился пожар (видео)16 июня 2021
Скриншот из видео очевидца
Причина пожара устанавливается
В Сыктывкаре за железной дорогой обнаружили возгорание. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.
16 июня в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании деревянного неэксплуатируемого строения на пустыре за железнодорожным переездом. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждено строение на площади 5 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
16 июня 2021, 12:00
Комментарии 0