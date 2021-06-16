В Сыктывкаре за железнодорожным переездом случился пожар (видео)

В Сыктывкаре за железной дорогой обнаружили возгорание. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

16 июня в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании деревянного неэксплуатируемого строения на пустыре за железнодорожным переездом. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждено строение на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.