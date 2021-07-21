В Сыктывкаре станет на три сквера больше

В Сыктывкаре планируют обустроить три новых сквера. Информация об этом размещена на сайте мэрии, пишет «Комиинформ».

Статус «городской сквер» предлагается установить следующим территориям:

1. в районе перекрестка ул.Советская - ул. Куратова, площадью в 773 кв.м.

2. в границах ул. Мира - ул. Менделеева - проспект Бумажников, площадью 29 527 кв.м.

3. в районе ул. Набережная, 5/1, площадью 2 311 кв.м.

Решение будет принято по итогам публичных слушаний, которые состоятся 14 августа. Заявки по внесению предложений и замечаний мэрия принимает до 4 августа.