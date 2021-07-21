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В Сыктывкаре станет на три сквера больше

В Сыктывкаре станет на три сквера больше

21 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре станет на три сквера больше Фото из архива PG11.ru
Сейчас проходят публичные слушания

В Сыктывкаре планируют обустроить три новых сквера. Информация об этом размещена на сайте мэрии, пишет «Комиинформ»

Статус «городской сквер» предлагается установить следующим территориям: 
1. в районе перекрестка ул.Советская - ул. Куратова, площадью в 773 кв.м.
2. в границах ул. Мира - ул. Менделеева - проспект Бумажников, площадью 29 527 кв.м.
3. в районе ул. Набережная, 5/1, площадью 2 311 кв.м. 

Решение будет принято по итогам публичных слушаний, которые состоятся 14 августа. Заявки по внесению предложений и замечаний мэрия принимает до 4 августа.

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Благоустройство

Комментарии 1

2 часа назад Слава
хрюююююююю!!!
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