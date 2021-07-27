В Сыктывкаре собирают деньги на вещи для школьников из малообеспеченных семей

Совсем скоро в Сыктывкаре начнется учебный год. Однако не у всех семей есть возможность подготовить своего ребенка полностью. Поэтому центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара организовал традиционную благотворительную акцию «Чудо-портфель» и собирает деньги на помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

- Совсем скоро начнется новый учебный год. Кто-то впервые переступит школьный порог, кто-то перейдет в следующий класс. Зазвенит школьный звонок и ребята вновь отправятся в школу за новыми знаниями, - сообщают специалисты центра.

Но для многих семей выбор портфеля и других школьных принадлежностей - приятные, но довольно затратные хлопоты.

- В каком бы классе ни учился ребенок, подготовка к школе является серьезной статьей финансовых расходов для любой семьи, ведь нужно купить все: от школьного портфеля и школьной формы до тетрадей и ручек, - сообщается в посте на краудфандинговой платформе.

На профилактическом учете Республики Коми находится около одной тысячи семей, в которых проживают более полутора тысяч детей. 65 из них в 2021 году переступят школьный порог впервые.

Все деньги, которые соберут на платформе, пойдут на покупку школьных товаров. Вручение пройдет на детских мероприятиях, специально организованных сотрудниками ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара», с конкурсами, танцами и сказочными героями.

Если вы хотите помочь проекту, то вы можете оформить пожертвование. Пока что волонтеры собрали только 1000 рублей из 50 000 планируемых.