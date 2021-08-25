В Сыктывкаре пройдет ярмарка с бесплатными вещами для школьников

В Сыктывкаре на базе Револьт-центра пройдет бесплатная школьная ярмарка.

Активисты приглашают сыктывкарцев на школьный фримаркет, где люди будут обмениваться книгами и канцелярскими пренадлежностями совершенно бесплатно.

- Наши фримаркеты – ярмарки и встречи с абсолютно бесплатным обменом вещами. Это не «халява» и не «барахолка», а взвешанный и обдуманный обмен ресурсами внутри нашего локального сообщества по типу «у меня есть хорошая вещь, но я ей не пользуюсь и готов отдать ее в добрые руки безвозмездно тому, кому она действительно нужна». На самом деле нас окружает огромное множество ненужных нам купленных когда-то вещей. Чтобы показать, что вещи, также как и впечатления, идеи и знания могут быть безвозмездными, что делиться друг с другом - это здорово, мы и затеяли этот проект, - рассказывают активисты в сообществе.

Что можно принести:



- книги (научная, художественная литература и так далее)

- литературу на иностранных языках

- учебники, решебники и рабочие тетради

- карты

- любые канцтовары

- папки, холдеры, обложки, пеналы

- стикеры

- рюкзаки, сумки, шоперы, мешки для обуви

- чистые тетради

- планеры и ежеднвники

- альбомы для рисования

- штуки для рукоделия

- школьная и спортивная форма и обувь

- вещи для музыкалки, художки и других кружков и секций

Главное условие - вещи должны быть чистыми и опрятными.

Ярмарка пройдет 28 августа с 17.00 до 20.00 по адресу Первомайская, 149. Вход свободный, однако нужно заранее зарегистрироваться.