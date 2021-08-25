В Сыктывкаре пройдет ярмарка с бесплатными вещами для школьников

В Сыктывкаре пройдет ярмарка с бесплатными вещами для школьников25 августа 2021
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Нужна обязательная регистрация
В Сыктывкаре на базе Револьт-центра пройдет бесплатная школьная ярмарка.
Активисты приглашают сыктывкарцев на школьный фримаркет, где люди будут обмениваться книгами и канцелярскими пренадлежностями совершенно бесплатно.
- Наши фримаркеты – ярмарки и встречи с абсолютно бесплатным обменом вещами. Это не «халява» и не «барахолка», а взвешанный и обдуманный обмен ресурсами внутри нашего локального сообщества по типу «у меня есть хорошая вещь, но я ей не пользуюсь и готов отдать ее в добрые руки безвозмездно тому, кому она действительно нужна». На самом деле нас окружает огромное множество ненужных нам купленных когда-то вещей. Чтобы показать, что вещи, также как и впечатления, идеи и знания могут быть безвозмездными, что делиться друг с другом - это здорово, мы и затеяли этот проект, - рассказывают активисты в сообществе.
Что можно принести:
- книги (научная, художественная литература и так далее)
- литературу на иностранных языках
- учебники, решебники и рабочие тетради
- карты
- любые канцтовары
- папки, холдеры, обложки, пеналы
- стикеры
- рюкзаки, сумки, шоперы, мешки для обуви
- чистые тетради
- планеры и ежеднвники
- альбомы для рисования
- штуки для рукоделия
- школьная и спортивная форма и обувь
- вещи для музыкалки, художки и других кружков и секций
Главное условие - вещи должны быть чистыми и опрятными.
Ярмарка пройдет 28 августа с 17.00 до 20.00 по адресу Первомайская, 149. Вход свободный, однако нужно заранее зарегистрироваться.
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