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В Сыктывкаре пройдет выставка детских рисунков, посвященных крепкой коми семье

В Сыктывкаре пройдет выставка детских рисунков, посвященных крепкой коми семье

25 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре пройдет выставка детских рисунков, посвященных крепкой коми семье vk.com
Мероприятие состоится будет проходить с 26 августа до 4 сентября

26 августа в 16.00 состоится торжественное открытие выставки детских рисунков, а также подведение итогов проекта «Крепкая семья – опора Республики». Волонтеры приглашают сыктывкарцев посетить ее.

«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» совместно с «Союзом женщин России» реализует проект «Крепкая семья – опора Республики». Его цель - формирование интереса молодого поколения к национальной культуре Республики Коми с помощью интерактивных форм семейного общения.

В рамках проекта с 17 мая по 24 июня 2021 года состоялся конкурс детских рисунков, отражающих традиции семей, связанные с родным краем, его природой, культурными особенностями. В адрес организаторов конкурса поступило 108 работ с их описанием.

25 июня состоялся первый отборочный тур, на котором компетентное жюри Конкурса определило 9 финалистов из трех возрастных групп.

2 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в Литературном музее им. И.А. Куратова были подведены итоги конкурса. Презентация работ проходила в виде «защиты» своих конкурсных работ, в рамках которой дети при участии их семей рассказывали об истории создания своего рисунка, его содержании и традициях своей семьи, связанных с родным краем. Определены победители в трёх возрастных группах.

Проект «Крепкая семья – опора Республики» не ограничивается конкурсом рисунков. Следующим этапом его реализации стало оформление выставки в картинной галерее г. Сыктывкара «Пейзажи Севера». Часть работ стала основой для оформления поздравительных открыток, посвященных 100-летию Республики Коми.

В рамках заключительного мероприятия состоится торжественное открытие выставки и подведение итогов проекта «Крепкая семья – опора Республики!».

Волонтеры ждут вас в галерее  «Пейзажи севера» с 26 августа по 4 сентября 2021 года с 15.00 до 19.00. Галерея находится на улице Коммунистической, 44.

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