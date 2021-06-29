В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры

В Сыктывкаре отремонтируют разрушенную лестницу возле Министерства культуры. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Закупка появилась на портале 25 июня. Согласно проекту, подрядчик должен благоустроить территорию перед домом №73 по улице Ленина. Работы выполняются в рамках программы «Жилье и городская среда».

На выполнение контракта администрация Сыктывкара потратит 4 491 085 рублей. Работы начнутся с даты подписания контракта, а закончатся до 20 сентября 2021 года включительно. Заявки принимаются до седьмого июля.

По контракту в работу входит:

разборка старых покрытий;

разборка облицовки стен;

разборка грунта;

замена люков, колодцев, камер;

укладка и полупропитка с применением битума;

устройство покрытий из асфальтобетонных смесей;

монтаж защитных ограждений;

огрунтовка металлических поверхностей;

установка железобетонных опор;

окраска металлических огрунтованных поверхностей;

установка металлических столбов высотой до 4 метров;

Территорию облицуют плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 милимметров. Также на территории установят интересные фонари: