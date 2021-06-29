Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры

В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры

29 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры Фото: 2ГИС
Заявки принимаются до седьмого июля

В Сыктывкаре отремонтируют разрушенную лестницу возле Министерства культуры. Об этом сообщается на портале Госзакупок. 

Закупка появилась на портале 25 июня. Согласно проекту, подрядчик должен благоустроить территорию перед домом №73 по улице Ленина. Работы выполняются в рамках программы «Жилье и городская среда». 

На выполнение контракта администрация Сыктывкара потратит 4 491 085 рублей. Работы начнутся с даты подписания контракта, а закончатся до 20 сентября 2021 года включительно. Заявки принимаются до седьмого июля. 

По контракту в работу входит:

  • разборка старых покрытий;
  • разборка облицовки стен;
  • разборка грунта;
  • замена люков, колодцев, камер;
  • укладка и полупропитка с применением битума;
  • устройство покрытий из асфальтобетонных смесей;
  • монтаж защитных ограждений;
  • огрунтовка металлических поверхностей;
  • установка железобетонных опор;
  • окраска металлических огрунтованных поверхностей;
  • установка металлических столбов высотой до 4 метров;

Территорию облицуют плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 милимметров. Также на территории установят интересные фонари:

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Квесты, спортивные турниры и онлайн-игры: как отметят День молодежи в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Выгода или обман: сыктывкарцам рассказали, как отличить легальный кредитно-потребительский кооператив от мошенников Читать
вчера
Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения Читать
26 июня
Список: какие законы в России вступают в силу с 1 июля Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
18 июня
Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО
11 июня
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru