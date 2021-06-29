В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры

В Сыктывкаре наконец отремонтируют лестницу у Министерства культуры29 июня 2021
Фото: 2ГИС
Заявки принимаются до седьмого июля
В Сыктывкаре отремонтируют разрушенную лестницу возле Министерства культуры. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Закупка появилась на портале 25 июня. Согласно проекту, подрядчик должен благоустроить территорию перед домом №73 по улице Ленина. Работы выполняются в рамках программы «Жилье и городская среда».
На выполнение контракта администрация Сыктывкара потратит 4 491 085 рублей. Работы начнутся с даты подписания контракта, а закончатся до 20 сентября 2021 года включительно. Заявки принимаются до седьмого июля.
По контракту в работу входит:
- разборка старых покрытий;
- разборка облицовки стен;
- разборка грунта;
- замена люков, колодцев, камер;
- укладка и полупропитка с применением битума;
- устройство покрытий из асфальтобетонных смесей;
- монтаж защитных ограждений;
- огрунтовка металлических поверхностей;
- установка железобетонных опор;
- окраска металлических огрунтованных поверхностей;
- установка металлических столбов высотой до 4 метров;
Территорию облицуют плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 милимметров. Также на территории установят интересные фонари:
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29 июня 2021, 11:00
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