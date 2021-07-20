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В Сыктывкаре молодой парень спас девочку, которая тонула в реке

В Сыктывкаре молодой парень спас девочку, которая тонула в реке

20 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре молодой парень спас девочку, которая тонула в реке Фото из архива PG11.ru
Она ушла от мамы, потому что хотела гулять

19 июля в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение, что на пляже в местечке Заречье найден ребенок. Полицейские прибыли на место и доставили девочку в Управление.

В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетняя, 2014 года рождения, ушла из дома. Девочка воспользовалась тем, что мама прилегла отдохнуть и уснула. Прогулявшись во дворе, она направилась на пляж, где решила искупаться. Войдя в воду, девочка резко попала на значительный уклон дна, ее захватило течение, и она стала тонуть.

На помощь ребенку пришел местный житель, 2001 года рождения. Молодой человек бросился спасать девочку и вытащил ее на берег. После сыктывкарец начал расспрашивать ребенка, с кем та пришла на пляж. Не дождавшись ответа, сообщил об инциденте в полицию.

Как пояснила девочка, она ушла из дома, так как очень хотела гулять. Правоохранители передали несовершеннолетнюю матери, которая уже заявила в полицию о пропаже дочери.

***

МВД по Республике Коми призывает родителей не оставлять детей надолго без присмотра.

Полиция напоминает, безопасность несовершеннолетних на воде целиком и полностью зависит от родителей. Даже несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, дно водоемов может быть неровным, илистым, в отдельных местах встречаются сильные течения и водовороты. Поэтому первое правило, которое обязательно соблюдать всем без исключения любителям активного отдыха на берегу реки или озера: купаться можно только в отведенных для таких целей местах.

Вплоть до младшего школьного возраста дети принимают водные процедуры только под присмотром взрослых. Ребята постарше уже могут купаться самостоятельно, но они должны быть осведомлены о мерах профилактики несчастных случаев на воде. Начинать закладывать в них эту информацию нужно с самого юного возраста. Разъясняя и показывая на примерах, делясь личным опытом и не боясь говорить о последствиях.

Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, родителям необходимо самим руководствоваться простыми правилами, и обязательно каждый раз перед походом на пляж озвучивать эти правила для детей.

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Полиция

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