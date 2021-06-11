В Санкт-Петербурге запустили тематический автобус к столетию Коми

Подобные можно встретить и в Сыктывкаре
В Санкт-Петербурге запустили тематический автобус к столетию Коми11 июня 2021
Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
В Санкт-Петербурге к столетию Республики Коми запустили праздничный автобус.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщает, что рамках культурного сотрудничества летом 2021 года по маршруту №6 будет курсировать тематический автобус. Он украшен фрагментами орнаментов и национальных костюмов, и даже традиционной ягодой - клюквой, которой богата Коми.
29 мая «Комиавтотранс» объявило о том, что праздничные НЕФАЗы выйдут на улицы города. Вот дизайн, которым будут украшены наши автобусы:
Сейчас по городу курсирует только несколько таких автобусов.
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