В Санкт-Петербурге запустили тематический автобус к столетию Коми

В Санкт-Петербурге к столетию Республики Коми запустили праздничный автобус.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» сообщает, что рамках культурного сотрудничества летом 2021 года по маршруту №6 будет курсировать тематический автобус. Он украшен фрагментами орнаментов и национальных костюмов, и даже традиционной ягодой - клюквой, которой богата Коми.

29 мая «Комиавтотранс» объявило о том, что праздничные НЕФАЗы выйдут на улицы города. Вот дизайн, которым будут украшены наши автобусы:

Сейчас по городу курсирует только несколько таких автобусов.