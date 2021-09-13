В России в полтора раза больше детей стали заниматься спортом

За последние 10 лет в России количество детей, занимающихся спортом, выросло в 1,5 раза. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, пишет "ТАСС".

Благодаря мерам, принятым на государственном уровне, число детей, занимающихся спортом, за последние 10 лет выросло в 1,5 раза, это 23 млн человек, или чуть более 87% по итогам 2020 года. Такой рост уже дал результаты в виде успешных выступлений наших юношей и девушек на международных стартах, - сказал Кожемяко.

Эксперт отметил, что пока в системе детского и юношеского спорта все еще сохраняются некоторые проблемы. Например, не все желающие могут заниматься из-за финансовых, территориальных или инфраструктурных причин.