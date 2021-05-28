Печорские похитители вязаных игрушек привлекаются к уголовной ответственности. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

По версии следствия, 20 января 2021 года молодые люди, прогуливаясь по торговому центру «Дом быта» в г. Печоре, обратили внимание на витрину киоска с вязаными игрушками. Им приглянулись слоненок, мамонтенок и бык, которых они решили похитить, чтобы подарить своим знакомым девушкам. В соседнем магазине сообщники обменяли за пачку сигарет отвертку, открутили ею болты крепления витрины и похитили вязаные игрушки, после чего побежали к выходу. Это заметила продавец одной из торговых точек, которая догнала грабителей и отобрала у них слоненка и мамонтенка. Ущерб от хищения игрушечного быка составил 1200 рублей.

Первый заместитель Печорского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении двоих жителей г. Печоры, 1990 и 1992 года рождения. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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