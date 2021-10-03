Ухтинцы из United Bit «олдскульно и стайлово» выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Ухтинцы из United Bit «олдскульно и стайлово» выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ03 октября 2021
Скриншот эфира ТНТ
Однако это не помогло им пройти дальше
Ухтинский танцевальный коллектив United Bit выступил на шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Выпуск вышел в эфир вечером 2 октября.
Цель шоу – выявлять сильнейшего с помощью баттлов в четырёх категориях: соло, дуэты, команды и дети. Призовой фонд – 10 миллионов рублей.
Нынешним составом ухтинская команда танцует примерно полтора года. Сам же коллектив United Bit существует уже 20 лет. Как отметили танцоры, коллектив уже можно назвать достоянием Республики Коми, а Ухту – танцующим городом.
Результат команды оценивали Мигель, Гарик Рудник и Юлия Ахмедова. Коллектив похвалили за позитив и стиль выступления, но дали совет расширить кругозор и попробовать экспериментировать. Ухтинцы не смогли пройти дальше.
Полный выпуск можно посмотреть по ссылке (United Bit на 48.30).
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