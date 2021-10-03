Ухтинцы из United Bit «олдскульно и стайлово» выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Ухтинский танцевальный коллектив United Bit выступил на шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Выпуск вышел в эфир вечером 2 октября.

Цель шоу – выявлять сильнейшего с помощью баттлов в четырёх категориях: соло, дуэты, команды и дети. Призовой фонд – 10 миллионов рублей.

Нынешним составом ухтинская команда танцует примерно полтора года. Сам же коллектив United Bit существует уже 20 лет. Как отметили танцоры, коллектив уже можно назвать достоянием Республики Коми, а Ухту – танцующим городом.

Результат команды оценивали Мигель, Гарик Рудник и Юлия Ахмедова. Коллектив похвалили за позитив и стиль выступления, но дали совет расширить кругозор и попробовать экспериментировать. Ухтинцы не смогли пройти дальше.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке (United Bit на 48.30).