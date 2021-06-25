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Следователь из Сыктывкара ведет в Instagram блог о работе и декрете

Следователь из Сыктывкара ведет в Instagram блог о работе и декрете

25 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Следователь из Сыктывкара ведет в Instagram блог о работе и декрете Instagram / @mishka_komi / Следователь из Сыктывкара ведет в Instagram блог о работе и декрете
Девушка называет свое увлечение настоящей отдушиной

Корреспонденты «Про Города» обнаружили в Instagram блог жительницы Коми. Необычно то, что его ведет девушка-следователь. Мы решили взять у нее небольшое интервью и выяснить, как к блогу относятся на работе и что самое трудное в работе следователя.

Анастасия Мишенева – следователь следственного отдела ОМВД России по Усть-Куломскому району. Несмотря на трудную и иногда опасную работу девушка находит время и для материнства, и для увлечений. Одно из них – блог в Instagram. Анастасия поделилась, что он стал настоящей отдушиной во втором ее декрете:

– Мамой я стала в 2013 году. Тогда появилась на свет наша доченька – мой первенец. А в 2018 году я родила сына. Тогда я осталась наедине с собой и своими мыслями. Первое время было хорошо, спокойно, а потом захотелось поддержки, понимания, советов. Я человек общительный и мне очень не хватало привычного бешеного ритма, как на работе, и того количества людей, с которым приходилось общаться. Тогда и родился блог.

Вопрос о целевой аудитории блога всегда ставит девушку в тупик:

– Как-то я хотела сделать рекламу своего блога и меня спросили: кто ваша целевая аудитория? Я не смогла ответить. Здесь есть и мамочки, и сотрудники полиции, и просто мои знакомые или местные жители. Точно я могу сказать лишь то, что 85% моих подписчиков – это женщины.

Анастасия рассказала, что в декрете ей удавалось писать посты каждый день: о любви, об отношениях, истории с работы, о воспитании детей, просто истории из жизни. С выходом на работу полноценный пост стал редкостью в ленте блога следователя:

– Теперь весь мой блог переехал в сторис, там вся моя жизнь: работа и семья. Можно сказать, что сейчас мой блог продолжается в формате сторителлинга. 

Сейчас блог девушки насчитывает 1145 подписчиков. Монетизировать его Анастасия не планирует – это занятие для души. Несмотря на то, что коллеги следователя относятся к ее блогу настороженно, Анастасия спокойна – она не нарушает никаких законов:

– В своих публикациях я не нарушаю норм, не публикую личные данные или сведения, которые я получила в ходе расследования уголовных дел. Я рассказываю о работе только то, что можно узнать из общедостуных источников. Например, если вы вчитаетесь в уголовно-процессуальный и уголовный кодексы, то сможете все-все рассказать о ежедневной работе следователя.

Однако чтобы понять, как трудно быть следователем, прочтением кодекса не обойтись:

– Работа очень непростая, чтобы выдерживать ту нагрузку, которая выпадает на долю следователей, свою работу нужно неимоверно любить. Очень сложно совмещать работу и семью, потому что работа всегда будет на первом месте. Иногда на ней приходится проводить по 12 часов ежедневно, а в суточные дежурства и того больше. В мои обязанности входит расследование уголовных дел и дежурства в составе следственно-оперативной группы (выезд на место происшествия при сообщении о преступлении для поведения первоначальной проверки). Восстанавливать силы мне помогает здоровый сон и вылазки с детьми на природу. Хоть работа и непростая, мы всегда ждем в наши ряды молодых ребят: умных, ответственных, готовых с честью и достоинством нести службу.

Особых планов на работу и блог у девушки нет:

– Пишу посты и публикую сторис в зависимости от жизненной обстановки, рассказываю в основном о том, что происходит в настоящий момент. А работа зависит от происшествий – ее запланировать нельзя.

Свой блог Анастасия называет отдушиной. В нем девушка может давать выход накопившимся мыслям и чувствам:

– Люблю пообсуждать какую-нибудь тему, спросить у девочек совета, поплакаться, когда бывает нелегко. Мои подписчики – это огромная поддержка!

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