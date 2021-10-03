Синоптики рассказали, каким будет начало октября в Коми

В течение первой декады октября территория Коми будет находиться на западной (теплой) периферии обширного антициклона с высокими атмосферным давлением в центре. С юго-западными ветрами будет поступать теплый воздух, говорится на сайте регионального ЦГМС.

Погода ожидается спокойная, теплая и преимущественно без осадков. Тепло задержится и на крайнем северо-востоке. Но характер погоды там будет отличаться. Ожидаются осадки смешанного вида (снег, дождь) и усиление ветра. Температурный фон повсеместно прогнозируется на 3...4С выше нормы (норма: от 3С в южных районах до -1С — в Заполярье).

В ночные часы ожидается 2...7С, но до середины декады в северных и восточных районах при прояснении возможно понижение до -3...-5С. Дневная температура воздуха составит от 8С до 13С, на крайнем северо-востоке от 2С до 7С.