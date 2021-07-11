Синоптики рассказали, как изменится погода на рабочей неделе в Коми

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали, какая погода будет ждать сыктывкарцев с 12 по 16 июля.

Прогнозируется, что на неделе характер погоды поменяется, дождей станет больше. Сухой антициклон, который продолжительное время формировал погоду в нашем регионе уступит место циклонам с дождями, местами с грозами и ливнями.

На юго-западе уже в понедельник пройдут дожди, во вторник - среду — на большей части территории. При этом температурный фон в основном будет соответствовать «макушке лета». По ночам ожидается в пределах 10...15С, в дневные часы в основном — 20...25С, на крайнем северо-востоке 16...21С.