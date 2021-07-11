Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Синоптики рассказали, как изменится погода на рабочей неделе в Коми

Синоптики рассказали, как изменится погода на рабочей неделе в Коми

11 июля 2021 Владислав Гусельников Возрастное ограничение: 0+
Синоптики рассказали, как изменится погода на рабочей неделе в Коми pixabay.com
Дождей станет больше

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали, какая погода будет ждать сыктывкарцев с 12 по 16 июля.

Прогнозируется, что на неделе характер погоды поменяется, дождей станет больше. Сухой антициклон, который продолжительное время формировал погоду в нашем регионе уступит место циклонам с дождями, местами с грозами и ливнями.

На юго-западе уже в понедельник пройдут дожди, во вторник - среду — на большей части территории. При этом температурный фон в основном будет соответствовать «макушке лета». По ночам ожидается в пределах 10...15С, в дневные часы в основном — 20...25С, на крайнем северо-востоке 16...21С.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми вновь продлили запрет на массовые мероприятия Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
7 самых дорогих телефонов, которые продают сыктывкарцы Читать
вчера
В Сыктывкаре обновят всю систему общественного транспорта Читать
09 июля
Ядерные взрывы, угон самолета и алмазы из космоса: 5 фактов о Коми, про которые многие ничего не слышали Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
вчера
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
вчера
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
вчера
В России водители жалуются на новую ловушку от ГИБДД
06 июля
В ПФР рассказали, когда пенсия поднимется до 20 тысяч рублей
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru