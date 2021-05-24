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Школьные психологи: во всех ли школах Коми они есть и как они работают

Школьные психологи: во всех ли школах Коми они есть и как они работают

24 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Школьные психологи: во всех ли школах Коми они есть и как они работают Depositphotos.com / Школьные психологи: во всех ли школах Коми они есть и как они работают
«Про Город» выяснил, так ли легко ребенку получить помощь

Совсем недавно в одной из школ Казани произошел теракт. По всей России люди задаются вопросом: как такое могло произойти? Как некогда мирный ученик смог хладнокровно расстрелять несколько людей? Портал «Про Город» выяснил, есть ли в школах Коми психологи и с какими категориями детей они работают.

В Министерстве образования Коми рассказали, что наличие психолога или его отсутствие – ответственность самой школы. Если психолога нет, то методическую помощь учителям оказывают районные методические объединения педагогов-психологов и социальных педагогов.

Сколько психологов есть в учебных учреждениях Коми?

В Минобразе сообщили, сколько психологов сейчас есть в образовательных учреждениях Коми:

  • в дошкольных образовательных организациях Республики Коми реализуют свою деятельность 126 педагогов-психологов; 
  • в общеобразовательных организациях – 203 педагога-психолога;
  • в государственных профессиональных образовательных организациях – 20 педагогов-психологов.

В государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкар – 12 педагогов-психологов.

Согласно статистике Министерства образования Коми в 2020-2021 учебном году:

  • 40 % дошкольных образовательных организаций имели в штате педагогов-психологов;
  • 64 % - общеобразовательные организации;
  • 71% - государственные профессиональные образовательные организации;
  • 100% - государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г.Сыктывкара .

Психологическую помощь школьники и их родители могут получить не только в школах. В Коми также работает четыре центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Сыктывкар, Воркута), 19 психолого-медико-педагогических комиссий; создано 3 республиканских консультационных центра по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на базе:

  • государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»;
  • государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
  • муниципального учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Сыктывкара. 

Чем занимаются школьные психологи?

Ведущими направлениями в деятельности педагогов-психологов образовательных организаций являются:

  • психологическое сопровождение учебного процесса, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
  • профилактика суицидального, асоциального поведения;
  • профилактика безнадзорности и правонарушений, социально- психологический мониторинг.

Содержание деятельности педагога-психолога в дошкольной образовательной организации включает:

  • индивидуальное психологическое консультирование детей;
  • психологическая коррекция детских личностных нарушений, таких как капризность, агрессия, замкнутость и т.д.;
  • развивающие занятия (индивидуальные, групповые): занятия по развитию памяти, мышления, внимания и т.д.;
  • индивидуальная психологическая диагностика личности ребенка, уровня психических процессов, а также уровню подготовленности к школе;
  • консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей.

В обязанности школьного психолога входят психодиагностика социально-психологического климата в ученическом коллективе, выявление факторов риска девиантного поведения обучающихся, психокоррекция, консультирование, коррекционно–развивающая работа как с ребенком, так и с коллективом. При низких результатах диагностики эмоциональной сферы, повышенного уровня тревожности, с ребенком проводится коррекционная работа, консультации с родителями обучающегося. 

С какими детьми работают психологи в школах?

Психолого-педагогическим сопровождением в образовательных организациях Республики Коми обеспечены все категории обучающихся,  в том числе обучающиеся, находящиеся в «зоне риска», имеющие проблемы в обучении, в том числе суицидальной направленности, находящиеся в трудной жизненной ситуации, пострадавшие от правонарушений или подверженные риску стать таковыми. 

Деятельность педагогов-психологов включает также психологическое сопровождение и подготовку выпускников к ГИА, профориентационную диагностику, учет личностных и типологических особенностей школьников в при проведении профориентационной работы.

В индивидуальный план работы педагога-психолога входит диагностика состояния обучающегося, ведение карт сопровождения учащихся, мероприятия, направленные на поддержку обучающегося (индивидуальные занятия с педагогом-психологом, тренинги), мероприятия по работе с родителями (законными представителями) обучающегося.

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Дети Здоровье Психология Школа

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