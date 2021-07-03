С 1 августа туристы смогут вакцинироваться на территории Краснодарского края

Приезжающие на отдых в Краснодарский край с 1 августа смогут вакцинироваться от коронавируса на месте. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

- Начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест. Невакцинированным гражданам будет предоставлена возможность пройти вакцинацию (на месте), — сказала Голикова.

Она также сказала, что тем гражданам, у кого есть медицинский отвод от прививки, приезжая на курорт, необходимо иметь ПЦР-тест, действительный 72 часа.

Вице-премьер добавила, что приезжающим на отдых в Краснодарский край гражданам, кто не успел пройти вакцинацию, можно это сделать в течение трех дней «с момента прибытия на территории Краснодарского края».

- Мы достаточно долго обсуждали, считаем, что это мера абсолютно необходимая, количество отдыхающих очень большое, чтобы обезопасить отдыхающих вокруг и обезопасить самих себя можно этой предоставляемой возможностью воспользоваться, — отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что этим решением оперштаб внес коррективы с изданное на прошлой неделе постановление главного санитарного врача Краснодарского края, что с 1 августа курорты могут посещать только вакцинированные граждане, имеющие медотвод или переболевшие, но у них должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда на курорт.