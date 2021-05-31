Прохладно и пасмурно: погода в Сыктывкаре на 1 июня

1 июня в столице Коми стартует с не самой летней погоды. Синоптики обещают +4 градуса ночью и не больше +15 - днем. Переменная облачность может сопровождаться небольшим дождем, ветер ожидается западный - умеренный.

Погода в Сыктывкаре на 1 июня: