Прохладно и пасмурно: погода в Сыктывкаре на 1 июня

Прогноз от ЦГМС на вторник
Прохладно и пасмурно: погода в Сыктывкаре на 1 июня31 мая 2021
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1 июня в столице Коми стартует с не самой летней погоды. Синоптики обещают +4 градуса ночью и не больше +15 - днем. Переменная облачность может сопровождаться небольшим дождем, ветер ожидается западный - умеренный.
Погода в Сыктывкаре на 1 июня:
- Температура ночью: +2...+4 °C
- Температура днём: +13...+15 °C
- переменная облачность
- ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь
- ветер: З, умеренный
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