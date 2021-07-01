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Подрядчик малой объездной назвал сыктывкарцев недобросовестными

Подрядчик малой объездной назвал сыктывкарцев недобросовестными

01 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Подрядчик малой объездной назвал сыктывкарцев недобросовестными Фото: Виктор Конюхов
Он не признает вину организации

Ремонт малой объездной дороги стартовал 27 мая 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Журналист портала PG11.ru узнал, что будет представлять из себя новая дорога.

На мероприятии побывала и мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Она отметила высокое качество проводимых работ и осталась довольна. Также она рассказала, что следующим крупным проектом после объездной станет Октябрьский проспект. 

Ремонт малой объездной выполняет организация ООО СПК «Темп-дорстрой». Дорога ремонтируется на всей протяженности от автодороги «Сыктывкар - Эжвинский район» до автомобильной дороги «Подъезд к промышленному узлу «Дырносский»», общей протяженностью 3,3 километра. 

Ширина полосы движения будет состовлять 3,5 метра, количество полос движения варьируется от двух до пяти.

На объездной предусмотрены следующие работы: 

  • демонтаж дорожной одежды, части насыпи, пешеходных тротуаров и бортовых камней;
  • восстановление или замена девяти водопропускных труб с полным обустройством входных и выходных оголовков;
  • формирование водоотводных канав;
  • устройство новой дорожной одежды;
  • восстановление смотровых колодцев подземных инженерных сетей;
  • установка бортовых камней;
  • обустройство новых пешеходных тротуаров до прогулочной лыжной трассы;

Общая стоимость объекта составила свыше 191 миллиона рублей. Объездная призвана забрать на себя часть трафика и будет способствовать разгрузке Октябрьского проспекта. Все работы планируется завершить до 29 октября 2021 года. 

До декабря 2021 года планируется установить 112 опор освещения со светодиодными лампами. Однако, как отметили на пресс-туре, подрядчика для этих работ еще не нашли. 

Глава МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев отметил, что в настоящий момент выполнено 30 процентов работ. 

- Объект на самом деле сложный. Для города он своеобразный, новый по объему. Мы стремимся к тому, чтобы он стал для нас главной артерией, чтобы он разгрузил город, - сообщил Дмитрий Дмитриев. 

 

Гарантийный срок новой объездной - не менее пяти лет. 

Отдельно внимание журналистов привлекло то, что по рабочей зоне спокойно ездят автомобили - проезд по дороге не закрыли. 

- Дорога перекрыта. Сейчас никаких сложностей проезжающий транспорт не представляет. Те, кто берут на себя ответственность и проезжают, рискуют своими транспортными средствами. Но и компания, которая занимается ремонтом и должна была обеспечить перекрытие, тоже несет солидарную ответственность. В случае ДТП ситуация будет разбираться не в пользу компании, производящей работы. Но это их риски, они на них осознанно идут. В этом случае в большей степени виновата компания, производящая работы, - рассказал глава «Дорожного хозяйства».

Руководитель ООО СПК «Темп-дорстройк» Григорий Саврасов отрицает вину организации в отсутствии перекрытия. 

- Человек должен быть ответственный. Вон, стоит знак «кирпич», он должен знать, что сюда проезд закрыт. Если случится ДТП, мы не будем нести ответственность. Дорога официально перекрыта, стоят знаки. Сегодня народ недобропорядочный, - рассказал подрядчик. 

Григорий Саврасов также отметил, что на дороге не будет дренажной системы и водоотводов. Вода будет уходить через тротуары и щебень. 

На объездной установят знаки, ограничивающие скорость, искусственные неровности и средства, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. 

Нужна ли вообще новая объездная городу?

Урбанист Дмитрий Махов считает, что Сыктывкар поспешил с ремонтом малой объездной дороги, так как еще не достигнута максимальная пропускная способность Октябрьского проспекта. 

- А проверяли ли ее вообще? Проспект стоит в пробках отчасти от неправильно настроенных светофорных фаз и организованного движения. Другой момент, что город хочет благодаря малой объездной разгрузить пробки, однако бороться с ними бессмысленно. Принцип добавления еще одной полосы или дороги не работает, и это уже доказано Европой и Америкой. Новая дорога наоборот создаст спрос на передвижение по городу на автомобиле, - рассказал урабнист.

Дмитрий Махов отметил, что для того, чтобы в городе не было пробок, необходимо строить компактные жилые кварталы, вместо «человейников» как в Орбите, развивать общественный транспорт, вело- и пешеходную инфраструктуру. 

- Показатель плохой организации работы со стороны подрядчика - машины ездят по объездной во время ремонта. Уверен, что после сдачи улицы на ней начнут гонять. Должны быть предприняты меры успокоения трафика и однак камера тут не поможет. А это уже к вопросу о проектировании. Ждем на этом участке нарушений и ДТП из-за скорости. 

А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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