Пасмурно и дождливо: погода в Сыктывкаре на вторник

Прогноз от ЦГМС на вторник
Пасмурно и дождливо: погода в Сыктывкаре на вторник26 июля 2021
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27 июля в столице Коми ожидается весьма холодный день с дождями, грозой и северо-западным ветром. Воздух прогреется до +16 градусов, но только к полудню. Ночью синоптики обещают +7 градусов тепла.
Погода в Сыктывкаре на 27 июля:
- Температура ночью: +5...+7 °C
- Температура днём: +14...+16 °C
- облачно с прояснениями
- кратковременные дожди,
- в 1-й половине ночи гроза
- ветер: СЗ, умеренный
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