Пасмурно и дождливо: погода в Сыктывкаре на вторник

27 июля в столице Коми ожидается весьма холодный день с дождями, грозой и северо-западным ветром. Воздух прогреется до +16 градусов, но только к полудню. Ночью синоптики обещают +7 градусов тепла.

Погода в Сыктывкаре на 27 июля: