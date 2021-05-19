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Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают

Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают

19 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают Фото из архива PG11.ru
Водолазы должны составить карту глубин

В Сыктывкаре с каждым днем все теплее и теплее, люди мечтают о том, как бы охладиться на пляже в Сысоле. Портал PG11.ru узнал, когда сыктывкарцы смогут это сделать и какие работы проведут на пляже.

В администрации Сыктывкара сообщили, что сейчас они ищут подрядчика для проведения работ. Контракт с ним заключат не раньше 1 июня.

Городской пляж оборудуют средствами для безопасного отдыха граждан (аншлаги и спасательные средства) в соответствии с законами.

По контракту подрядчик должен выполнить следующие работы:

  • заключить договор на вывоз мусора с территории пляжа и контейнерных площадок;
  • обработка территории пляжа от энцефалитного клеща;
  • рекультивация территории пляжа перед началом сезона;
  • уборка и вывоз мусора с территории пляжа;
  • снос и вывоз дикорастущего кустарника с территории пляжа и вдоль дороги, ведущей к пляжу;
  • установка четырех контейнеров для сбора мусора;
  • выравнивание подъездного пути к пляжу;
  • ремонт и установка информационных аншлагов;
  • ремонт и установка пляжного оборудования (туалеты, урны, грибки, кабинки для переодевания, скамейки);
  • установка ограждения на берегу в районе детского пляжа;
  • подготовка к работе питьевых фонтанчиков;
  • установка мачты для подъема сигналов, с изготовлением знаков установленных правилами поведения на воде.
  • уборка территории пляжа в летний купальный сезон;
  • уборка прилегающей территории, включая подъездные пути.

Дополнительно будут проведены работы:

  • по проведению анализа питьевой воды, воды акватории пляжа и почвы (песка);
  • по заключению договора на охрану территории пляжа и установленного оборудования;
  • по обследованию водолазами речной акватории пляжа, с составлением карты глубин в соответствующих границах.

Помимо этого летом на пляже будут дежурить спасатели. Специальный пост будет оснащен плавательным средством, спасательными жилетами и медицинскими средствами для оказания первой медицинской помощи.

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