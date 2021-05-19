Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают

В Сыктывкаре с каждым днем все теплее и теплее, люди мечтают о том, как бы охладиться на пляже в Сысоле. Портал PG11.ru узнал, когда сыктывкарцы смогут это сделать и какие работы проведут на пляже.

В администрации Сыктывкара сообщили, что сейчас они ищут подрядчика для проведения работ. Контракт с ним заключат не раньше 1 июня.

Городской пляж оборудуют средствами для безопасного отдыха граждан (аншлаги и спасательные средства) в соответствии с законами.

По контракту подрядчик должен выполнить следующие работы:

заключить договор на вывоз мусора с территории пляжа и контейнерных площадок;

обработка территории пляжа от энцефалитного клеща;

рекультивация территории пляжа перед началом сезона;

уборка и вывоз мусора с территории пляжа;

снос и вывоз дикорастущего кустарника с территории пляжа и вдоль дороги, ведущей к пляжу;

установка четырех контейнеров для сбора мусора;

выравнивание подъездного пути к пляжу;

ремонт и установка информационных аншлагов;

ремонт и установка пляжного оборудования (туалеты, урны, грибки, кабинки для переодевания, скамейки);

установка ограждения на берегу в районе детского пляжа;

подготовка к работе питьевых фонтанчиков;

установка мачты для подъема сигналов, с изготовлением знаков установленных правилами поведения на воде.

уборка территории пляжа в летний купальный сезон;

уборка прилегающей территории, включая подъездные пути.

Дополнительно будут проведены работы:

по проведению анализа питьевой воды, воды акватории пляжа и почвы (песка);

по заключению договора на охрану территории пляжа и установленного оборудования;

по обследованию водолазами речной акватории пляжа, с составлением карты глубин в соответствующих границах.

Помимо этого летом на пляже будут дежурить спасатели. Специальный пост будет оснащен плавательным средством, спасательными жилетами и медицинскими средствами для оказания первой медицинской помощи.

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