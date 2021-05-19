Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают

Открытие пляжного сезона в Сыктывкаре: когда ждать и что там сделают19 мая 2021
Фото из архива PG11.ru
Водолазы должны составить карту глубин
В Сыктывкаре с каждым днем все теплее и теплее, люди мечтают о том, как бы охладиться на пляже в Сысоле. Портал PG11.ru узнал, когда сыктывкарцы смогут это сделать и какие работы проведут на пляже.
В администрации Сыктывкара сообщили, что сейчас они ищут подрядчика для проведения работ. Контракт с ним заключат не раньше 1 июня.
Городской пляж оборудуют средствами для безопасного отдыха граждан (аншлаги и спасательные средства) в соответствии с законами.
По контракту подрядчик должен выполнить следующие работы:
- заключить договор на вывоз мусора с территории пляжа и контейнерных площадок;
- обработка территории пляжа от энцефалитного клеща;
- рекультивация территории пляжа перед началом сезона;
- уборка и вывоз мусора с территории пляжа;
- снос и вывоз дикорастущего кустарника с территории пляжа и вдоль дороги, ведущей к пляжу;
- установка четырех контейнеров для сбора мусора;
- выравнивание подъездного пути к пляжу;
- ремонт и установка информационных аншлагов;
- ремонт и установка пляжного оборудования (туалеты, урны, грибки, кабинки для переодевания, скамейки);
- установка ограждения на берегу в районе детского пляжа;
- подготовка к работе питьевых фонтанчиков;
- установка мачты для подъема сигналов, с изготовлением знаков установленных правилами поведения на воде.
- уборка территории пляжа в летний купальный сезон;
- уборка прилегающей территории, включая подъездные пути.
Дополнительно будут проведены работы:
- по проведению анализа питьевой воды, воды акватории пляжа и почвы (песка);
- по заключению договора на охрану территории пляжа и установленного оборудования;
- по обследованию водолазами речной акватории пляжа, с составлением карты глубин в соответствующих границах.
Помимо этого летом на пляже будут дежурить спасатели. Специальный пост будет оснащен плавательным средством, спасательными жилетами и медицинскими средствами для оказания первой медицинской помощи.
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