Буквально на днях житель Петербурга запечатлел необычные облака, которые были похожи на гигансткие пышки». На самом деле это редкие лентикулярные облака, которые образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха и становятся неподвижными.

Фото Павел Паникин. www.fontanka.ru

В Коми в последние годы тоже случалось много всего необычного и порой необъяснимого. Мы решили вспомнить о самых загадочных, удивительных и порой шокирующих историях. Приготовьтесь, случаи действительно поразительные.

Кабачок-мутант

Осенью прошлого года в нашу редакцию обратилась сыктывкарка, которая обнаружила у себя на огороде необычную находку - очень странный кабачок. Она уже много лет их выращивает, однако такого женщина еще никогда не видела.

Как рассказала женщина, однажды она увидела, что кабачок начал расти очень необычно: ствол расширился до 30 сантиметров. На основании стали расти листья и цветы, а потом появились плоды.

В Министерстве сельского хозяйства и службе защиты растений сделали вывод, что произошло генетическое расщепление. Такие семена обычно закупают в Китае, Индонезии и других странах. В России их раскладывают в красивые пакетики с гарантией качества. Правда, качество семян никто не проверяет.

Гигантские следы

В 2019 году в лесах Усть-Куломского района местный житель увидел загадочный гигантский след, который, как он считает, оставил йети.

Михаил Смирнов уже достаточно известная личность в кругах криптозоологов. 20 лет назад он встретил снежного человека близ села Чухлэм под Сыктывкаром. Мужчина очень испугался и побежал к избушке, но когда вернулся с ружьем, то существа уже не было. Тем не менее, оно оставило после себя следы, поэтому мужчина точно знает, как эти следы выглядят. И вот спустя много лет он вновь нашел их, но уже в лесах Усть-Куломского района.

В этот раз Михаил обнаружил лишь один след, он сделал его слепок и сфотографировал находку. Своими снимками он поделился на странице известного криптозоолога Игоря Бурцева, который уже приезжал в Коми на поиски снежного человека.

Как видно на снимках, длина стопы существа составляет 39 сантиметров, что явно больше, чем у любого нормального человека.

Диковинные грибы

Коми республика богата редкими видами видами растений, животных и даже грибов. Жители часто находят необычные дары леса. Так жители Ухты обнаружили грибы, совершенно не похожие на те, что мы привыкли называть этим словом.

На снимках даже сложно понять, что на самом деле увидели горожане. Некоторые даже разглядели в них человеческие фигуры, однако на деле все оказалось несколько проще.

Как рассказали в Институте биологии Коми научного центра, это трутовик лакированный, он включен в Красную книгу. Гриб только начал расти, поэтому пока он такой причудливой формы.

Еще три необычных гриба нашла тоже жительница Ухты и выложила фото в один из популярных пабликов. Как рассказала девушка, раньше она уже видела эти грибы на фото. Захотела найти их в реале, чтобы узнать, какие они из себя. В Интернете прочитала, что эти виды встречаются в хвойных лесах. Тогда она задалась целью найти их в Ухтинском районе. И совсем не ожидала, что найдет сразу три вида. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет! Названия грибов на опубликованных фото - Hydnellum peckii и Hydnellum caeruleum.

Первый в народе называют кровавым зубом. Он похож на кусок расплавленного зефира, из которого сочится нечто напоминающее клубничный сироп. Знатоки утверждают, что и пахнет гриб клубникой. Однако при этом гриб несъедобный, его плодовое тело горькое на вкус, хотя и не ядовитое. Этот гриб растет также в Северной Америке, Европе и даже Австралии.

Второй гриб, Hydnellum caeruleum или гиднеллум голубой встретить в лесах Коми - большая удача. Типичные места обитания этого вида - сосновые леса на севере Европы. Грибы рода Гиднеллум часто входят в рейтинги самых удивительных и необычных живых организмов на планете.





Сугроб без зимы

14 сентября в столице Коми произошло нечто удивительное: горожане нашли в парке целый сугроб. Об этом читатели сообщили в нашу редакцию и прислали снимки.

По словам женщины, которая нашла снег, все произошло около 14.30, когда она прогуливалась со своим ребенком по Мичуринскому парку. Горожанка сразу же сфотографировала сугроб, который оказался весьма внушительных размеров. До зимы было еще далеко, и температура на улице была далека от нуля.

По словам сыктывкарки, она была поражена увиденным:

- Это на самом деле был снег! Я в недоумении, откуда в это время снег, да ещё и сугробом. Мне стало очень интересно, откуда. Вроде позади 3 месяца лета. И снег ещё не падал, - рассказала женщина.

Но дело, скорее всего, куда прозаичнее, чем кажется. Рядом находится крытый каток, и скорее всего, снег оттуда. Возможно, его выбросила машина, которая ухаживает за катком.

НЛО

В марте 2018 года многие горожане видели в небе неизвестные светящиеся объекты, которые «играли в догонялки». Одни назвали их метеоритами, другие НЛО. Очевидцы прислали фотографии в редакцию.

Фото «ВКонтакте»

- Не в курсе, что сегодня пролетало над Сыктывкаром? Два объекта, как будто один гнался за другим. Передний был с четырьмя ровными полосами, походу, топливными, а задний - лопастеобразный. И они светились. Задний потом опустился ровно по вертикали, а передний ещё пролетел до горизонта и будто взорвался. Может, кто ещё видел, снимали это многие, - рассказал очевидец.

Что это было на самом деле, никто не знает. Можно предположить, что это была ракета. В 20:38 часов вечера ракета космического назначения «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В феврале того же года житель Коми заметил в небе странный предмет, который его обескуражил. По словам мужчины, он следил за переливающимся шаром около двух часов. Своим видео Владимир поделился на YouTube-канале (самое интересное в видео начинается с 02:55)

- Кто-нибудь сможет объяснить, что это было? Случайно был при себе фотоаппарат, и засняли это явление или объект, за которым наблюдал в течение двух часов. Подскажите, что нам удалось снять на камеру? - недоумевают авторы видеозаписи.

Стоит отметить, что НЛО очень похоже на шаровую молнию. Возможно, в объектив камеры попала именно она.

Чудо-рыба из канализации

В Сыктывдинском районе Коми около санатория «Лозым» сантехники обнаружили неизвестное создание, которое жило в канализации. Его длина составляла 15 сантиметров. Существо было похоже на рыбу с большой чешуей, длинными боковыми плавниками и когтями.

- В конце августа 2017 года сантехники пошли прочищать засоренную канализацию и обнаружили там тряпку, которая забила трубу. Они достали ветошь и увидели, что там висит живое, но непонятное существо. А что это, никто не знает, - рассказал брат человека, который нашел неизвестное создание.

Очевидцы рассказали, что сущность покрывал мелкий ворс. А чешуя животного, когти и плавники крупного размера:

- В рот никто не заглядывал, поэтому неизвестно, какие у него зубы. Но обратите внимание, что у этого существа выросли когти, на фото их отчётливо видно, - с удивлением рассказал мужчина.

Мужчина приехал в Сыктывкар, и вместе с журналистами PG11.ru направился в Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии Наук. Ученые заявили, что существо известно природе и называется «Ancistrus maracasae». Обитает этот вид рыб в реке Маракаш, которая протекает в государстве Тринидад и Тобаго.

- В России анциструса используют для аквариумного рыбоводства. Он вырастает до 8 сантиметров в длину. И та особь, которую вы принесли на исследование, уже взрослая. Я предполагаю, перед тем как оказаться в канализации, она умерла в аквариуме. И хозяин решил ее выкинуть, - сообщил заведующий лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми научного центра УроРАН.



Сиамские близнецы

В 2018 году в Сыктывкаре родился котенок-мутант. Домашняя британская короткошерстная кошка принесла потомство, среди них один котенок отличался от всех. В нем соединились два эмбриона, но голова и верхняя часть тела им досталась одна на двоих. В итоге получилось два хвоста и шесть лап на одного котенка. Таких существ называют сиамскими близнецами и появление их на свет не единично как у животных, так и у людей. Однако найти информацию про рождение сиамских близнецов в Сыктывкаре нам не удалось.

- Когда мы увидели этого котенка, стало жутко и жалко... Моника рожает второй раз. В прошлый раз было шестеро котят, все здоровы. А почему сейчас появился такой мутант, не знаю, - вспоминает хозяйка кошки.

Котенок родился мёртвым. Вместе с ним появились на свет еще четверо котят: один самец и три самки. Все они живы и соответствуют стандартам вида. А сиамских близнецов хозяева кошки похоронили. Ветеринарный врач объяснил случившееся тем, что это могло быть наследственное заболевание.

Розовый голубь

Однажды в Сыктывкаре неподалеку от больничного городка заметили необычного голубя. Птица была почти полностью розовой. Как рассказала очевидица, оперение выглядело очень естественно. Было совсем не похоже, что птицу каким-то образом окрасили специально.

Мы обратились с вопросом о том, бывают ли голуби такого цвета к зоологу. Оказалось, что это вполне реально, но встреча с такой птицей – очень большая редкость.

- В природе розовые голуби существуют. Это отдельный вид голубей и обитают они на небольших островах Маврикий и Эгрет в Индийском океане. В последнее время во многих уголках мира отмечают розовых голубей, но на сегодняшний день нет четкого ответа, откуда именно появились выкрашенные в розовый цвет птицы. Например, на Британских островах считают, что полет этих голубей мог быть частью чьей-то свадебной церемонии, после чего пернатые разлетелись по всей территории страны. Также артисты цирков их окрашивают в различные цвета, в том числе и розовый. Таким образом, и у нас они могли появиться. Другое мнение сходится к тому, что причиной розового цвета оперения могут стать продукты с высоким содержанием пигментов - бета-каротина и кантаксантина, которые могут изменить цвет перьев, - рассказал сотрудник Института биологии Коми научного центра.



Останки мамонта

Однажды сыктывкарец Артем Костровский с друзьями отправился рыбачить на Вычегду в Коми. На пляже он увидел корягу и оратил внимание, что она какая-то слишком симметричная. Тогда мужчина поднял ее и отмыл в воде от песка, так он понял, что это чей-то позвонок.

А дальше, ниже по течению, Артем нашел еще несколько останков животного. Долгое время Артем хранил находку у себя, но любопытство взяло вверх, и он обратился к журналистам «Pro Город» с просьбой помочь узнать, кому принадлежит позвонок.

На помощь пришли научные сотрудники отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми. Сыктывкарские ученые связались с кандидатом биологических наук и старшим научным сотрудником Лаборатории палеоэкологии из Екатеринбурга и он определил, что этот позвонок принадлежал мамонту. Известно, что эти огромные животные с древних времен жили на Севере.





Гигантская бабочка с хоботом

На протяжении нескольких дней люди в поселке Веселовка Корткеросского района наблюдали необычную бабочку на своем дачном участке. Существо, которое напугало жителей, было намного крупнее привычных местных насекомых - ос и пчел. Также их поразила схожесть бабочки с колибри - длинный 10-сантиметровый хобот, огромные глаза, оперение и хвост.

- Необычайно крупная бабочка, а хобот почти 10 сантиметров! Местная колибри, - поделилась очевидеца.

«Колибри» заворожила местных жителей - она зависала над цветами и длинным скручивающимся хоботом собирала нектар. Неизвестным существом, так схожим с юркой птицей, оказался бражник-хоботник. Это самая быстрая из бабочек, потому что может развивать скорость до 50 км/ч. А главное, этот вид можно встретить крайне редко - он занесен в Красную книгу. В Республике Коми встретиться с бражником - большая удача. Зрелище действительно завораживает.

А вы находили или встречали что-то очень необычное? Пишите в комментариях!