На малую объездную Сыктывкара установили 8-летнюю гарантию

В Сыктывкаре запустили в эксплуатацию малую объездную дорогу. Гарантийный срок на нее составит 8 лет.

Теперь участок, который ранее был обычной грунтовкой, превратился в качественную трассу.

"Дорога удобна не только для тех, кто за рулем, но и для пешеходов - благодаря обустроенным дорожкам. Цена вопроса немалая - 191 млн руб. Это федеральные средства, они нам выделены по линии нацпроекта "БКД". Жители Сыктывкара десятки лет просили власти вложиться в альтернативную "транспортную артерию", чтобы не тратить время в пробках на Октябрьском проспекте. Мы рады, что нам это удалось. Нам – это я имею ввиду и правительство республики, и Минстрой региона, и, конечно же, администрацию Сыктывкара", - отметил Владимир Уйба.