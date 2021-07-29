Мэрия Сыктывкара: граффити с «Меломаном» на стене дома нарисовали нелегально

Недавно на фасаде одного из домов столицы Коми появилось граффити с изображением «Меломана» - одного из жильцов. Не всем жителям Сыктывкара понравилась эта работа, но больше всего вопросов вызывала легальность такой графики. Мэрия заявила, что граффити нанесли незаконно.

- Граффити на фасаде здания не согласовано. Помимо согласования с администрацией города, также необходимо согласование с собственниками многоквартирного жилого дома согласно статьи 46 Жилищного кодекса РФ и Правил благоустройства города, - рассказали в мэрии.

Ответственность за нарушения правил благоустройства Сыктывкара предусмотрена статьей 6 Закона Республики Коми от 30.12.2003 года № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» и влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа.

- Граффити размещено нелегально. Фасад здания является общедомовым имуществом. Граффити должен убрать собственник жилого дома или организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, - заключили в администрации.

Директор управляющей компании «СЖКХ» также подтвердил нелегальность этой графики.

- Действительно, Александр собрал подписи, однако неправильно их оформил. Мы отправили ему образец правильного заполнения. Но с администрацией согласования не было, - отметил директор компании.

Однако правильно оформленного списка подписей в УК не поступало. Директор УК также отметил, что ему не нравится рисунок, так как «она не обезличена». «СЖКХ» будет обращаться в полицию, так как считает, что граффити должен убирать тот, кто его нанес.