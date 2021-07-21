«Хотят сэкономить»: почему раннее отключение фонарей угрожает жизни сыктывкарцев

Освещение дорог - важная часть благоустройства города, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность сыктывкарцев. Однако люди стали замечать, что в отдельных частях города с освещением есть проблемы, а это подвергает опасности местных жителей.

- Освещение делает город, улицы и дворы безопаснее, а подсветка архитектуры - еще и привлекательней. У Сыктывкара, как у северного города, есть особенность в виде белых ночей, а ближе к вечеру наступают сумерки, - сообщается в сообществе «Городские проекты».

Однако, как можно заметить, в определенных местах свет в городе выключается раньше нужного.

- Ездить по городу в это время да еще в пасмурную погоду неприятно, так как фары встречных машин ослепляют, можно не заметить пешехода на переходе. Тем более, если пешеход в темной одежде. Если посмотреть статистику ДТП, то большая часть из них происходит именно в сумеречное и ночное время, - отметили специалисты организации.

Урбанисты отметили, что возможно администрация города хочет сэкономить на освещении. Однако жителям города хочется чувствовать себя в безопасности, ведь в теплые дни они гуляют дольше.

Специалисты прикладывают фотографию с подписью: «Видите пешехода? А он есть. Фото сделано 15 июля в 22.37».

Команда «Городских проектов в Сыктывкаре» напишет обращение в администрацию с просьбой пересмотреть график выключения/включения уличного освещения на лето 2022 года и с возможностью вовсе не выключать свет на пешеходных переходах.