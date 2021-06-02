«Главное - дождаться»: европейский суд рассматривает дело сыктывкарского правозащитника 10-летней давности

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению дела сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Эрнест Мезак заявил, что Европейский суд по правам человека информировал его о начале процедуры рассмотрения его жалобы на два административных штрафа:

1000 рублей за неповинование требованиям сотрудников полиции;

500 рублей за нарушение организатором правил проведения митинга;

А также правозащитник обжалует семнадцатичасовое административное задержание за «минутное участие» в несанкционированным митинге против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ, который прошел 10 декабря 2011 года на Театральной площади Сыктывкара.

- Первый раз тогда посетил сыктывкарский спецприемник не как ревизор от Общественной наблюдательной комиссии Коми. И даже переночевал там в неудовлетворительных условиях: в частности, в моей камере не было постельных принадлежностей и туалетной бумаги), что было признано в решении Сыктывкарского городского суда, - сообщил правозащитник.

Эрнест Мезак рассказал, что в Страсбурге сейчас рассматриваются еще две жалобы на те события. Одну он подал в интересах зоозащитницы Светланы Уваркиной, которую тоже оштрафовали. Другую - от группы сыктывкарцев: Владимира Зубкова и других, которые не смогли обжаловать разгон митинга полицией в Сыктывкарском городском суде и Верховном суде Республики Коми.

Напомним, что Эрнеста Мезака задерживали и на январских акциях протеста в Сыктывкаре. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

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